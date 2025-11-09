نهاد عوض: فوز 38 مرشحا مسلما بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الأمريكي بقدراتهم (فيديو)

أكد المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، نهاد عوض، أن فوز 38 مرشحا مسلما من أصل 76 خاضوا الانتخابات الأمريكية الأخيرة، يعكس تقدما ملحوظا في حضور المسلمين داخل المجتمع الأمريكي وثقته بكفاءاتهم القيادية.

وأوضح عوض، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن نسبة النجاح المرتفعة بين المرشحين المسلمين تُظهر أنهم باتوا يتقدمون لخدمة المجتمع الأمريكي بمهنية وقدرات منافسة، مشيرا إلى أن أجنداتهم الانتخابية لا تقتصر على قضايا المسلمين فقط، بل تركز على هموم عامة تشمل الصحة والتعليم والاقتصاد وغلاء المعيشة والبطالة.

وأضاف أن المسلمين في الولايات المتحدة بدأوا يقتربون من “النسبة الطبيعية للتمثيل السياسي” التي تعكس توازنهم الديموغرافي، بعد أن كانوا في الماضي على هامش الحياة العامة، مؤكدا أن “المسلمين اليوم باتوا جزءا من صانعي القرار وليسوا مجرد متلقين له”.

وفيما يتعلق بخطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، قال عوض إن استخدام العداء للإسلام سلاحا انتخابيا ضد المرشحين المسلمين أثبت فشله في العديد من الحالات، بل أصبح سلاحا ذا حدين قد ينهي المسار السياسي لمن يستخدمه، خصوصا بين فئات الناخبين المتنوعة.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي، بطبيعته، يمثل قطاعات واسعة من الأقليات، لذلك فإن الإسلاموفوبيا أقل تأثيرا داخله، في حين لا تزال بعض الدوائر الجمهورية تستخدمها بشكل فعال، وإن كان ذلك يتراجع مع ظهور أصوات متمردة داخل الحزب الجمهوري ترفض سياساته “المعادية للآخرين” ودعمه “الأعمى” لإسرائيل.

وختم عوض بالقول إن المرحلة الحالية تشهد تحولا مهما في وعي المجتمع الأمريكي تجاه المسلمين، لافتا إلى أن المشاركة السياسية المتزايدة للمسلمين تعكس نضجهم واندماجهم الطبيعي في النسيج الوطني الأمريكي.