“هجمات ممنهجة على الحياة”.. الأمم المتحدة تدعو لتحرك عاجل لوقف العنف وحماية المدنيين في الفاشر

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري من أجل حماية المدنيين ومساعدة الضحايا في مدينة الفاشر، غربي السودان، قائلة إن ما تشهده المدينة “هجمات ممنهجة على الحياة”.

وقالت لي فونغ، ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في السودان إن المدينة شهدت على مدى الأيام الماضية “هجمات وحشية”، مضيفة أن المدنيين يتعرضون لفظائع لا يمكن تخيلها.

وذكرت المسؤولة الأممية أن المئات، بينهم نساء وأطفال وجرحى لجأوا إلى المستشفيات والمدارس، قتلوا خلال الأيام الماضية، كما اعتقل الآلاف، ومن بينهم عاملين في مجال الرعاية الصحية وصحفيين، مشيرة إلى أعمال العنف الجنسي.

وأشارت إلى أنه لا يوجد طريق أمام سكان الفاشر لمغادرتها، مضيفة أن هناك مخاوف حقيقية بشأن مدى الحماية لمن حوصروا داخل المدينة ولا يستطيعون المغادرة.

وأكدت المسؤولة الأممية مواصلة توثيق الانتهاكات التي تحدث في الفاشر رغم كل الصعوبات التي تحول دون ذلك.

ودعت إلى ضرورة التحرك العاجل والفوري من أجل حماية المدنيين في الفاشر وإتاحة ممر آمن أمام من يريد مغادرة المدينة والسماح للمنظمات الإنسانية بإدخال المساعدات للأعداد الضخمة من المدنيين المتضررين.

وقالت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في السودان إنه يجب وقف العنف فورا وتوفير الحماية للمدنيين وإتاحة المساعدة للضحايا، مؤكدة أن محاسبة المسؤولين عما حدث هو الضامن الوحيد لعدم تكراره.