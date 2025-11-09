وداع مهيب.. صور جوية لتشييع 6 شهداء من القسام عُثر عليهم أثناء انتشال رفات غولدن (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، بتشييع 6 شهداء من مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذين انتُشلوا من نفق للمقاومة داخل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة أمس.

وحصلت الجزيرة مباشر على لقطات جوية خاصة لمشاهد تشييع الشهداء من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع بمشاركة مئات الفلسطينيين.

وكان مصدر قيادي في القسام قد صرَّح للجزيرة، أمس السبت، بانتشال 6 شهداء فلسطينيين من المكان الذي عُثر فيه على جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن بمدينة رفح، دون أن يذكر تفاصيل إضافية عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلَّفت نحو 69 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع دمار قدَّرت الأمم المتحدة إعادة إعماره تكلفته بنحو 70 مليار دولار.