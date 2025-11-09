وزير النقل الأمريكي يحذر من “مؤشر خطير” في الرحلات الجوية بسبب الإغلاق الحكومي

قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن قرار خفض السعة التشغيلية للرحلات الجوية بنسبة 10% في المطارات الأمريكية بحلول يوم الجمعة المقبل ليس قرارا سياسيا ولم يصدر عن البيت الأبيض، بل جاء بناء على توصيات فريق السلامة المهني في وزارة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية.

وأوضح دافي في تصريحات له، أن القرار اتخذ لحماية المسافرين بعد تزايد شكاوى الطيارين من أن مراقبي الحركة الجوية “لا يستجيبون بسرعة أو يبدون متوترين أثناء العمل”، واصفا ذلك بأنه مؤشر خطير على تراجع مستويات التركيز والسلامة في الأجواء الأمريكية.

سلامة الركاب

وأضاف الوزير الأمريكي “لا أستطيع تحمل مسؤولية وقوع حادث جوي، لذا كان علينا تقليل عدد الرحلات بشكل مؤقت لضمان سلامة الركاب وأطقم الطيران”، مشيرا إلى أن حركة الطيران ستتباطأ بشكل كبير خلال الأسبوعين المقبلين إذا استمر الإغلاق الحكومي ولم تحل أزمة تمويل رواتب العاملين في قطاع الطيران.

39 يوما من الإغلاق الحكومي

يأتي القرار في ظل تفاقم تداعيات الإغلاق الحكومي المستمر منذ 39 يوما، والذي تسبب في نقص كبير بأعداد مراقبي الحركة الجوية نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم لأسابيع متتالية، ما أدى إلى ارتفاع نسب الغياب وتأخر الخدمات في المطارات.

ووفقا لبيانات رسمية، ألغت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 1330 رحلة في اليوم الثاني من تطبيق التخفيضات الحكومية على الرحلات الجوية. وتأخرت نحو 5450 رحلة السبت بعد تأجيل 7000 رحلة وإلغاء أكثر من ألف رحلة الجمعة الماضية.

تعطل 25 مطارا ومركزا

وأكدت إدارة الطيران الفدرالية أن مشكلات تتعلق بالكوادر العاملة في مراقبة الحركة الجوية طالت 25 مطارا ومركزا، ما تسبب في تأخيرات في 12 مدينة رئيسية، من بينها أتلانتا، نيويورك، شيكاغو، وسان فرانسيسكو.

وحذر دافي من أنه قد يضطر لطلب خفض إضافي بنسبة 20% في حركة الطيران إذا استمر تغيب المراقبين الجويين عن العمل. وأكد أن الوزارة “تراقب البيانات وتقيّم الوضع الميداني لحظة بلحظة” لاتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المجال الجوي الأمريكي.