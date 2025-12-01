الأكبر منذ 40 سنة.. أزمة قيادات وجنود في الجيش الإسرائيلي

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن تقديرات واستطلاعات داخلية للجيش الإسرائيلي، كشفت عن أزمة كوادر هي الأكبر منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث يواجه الجيش نقصاً يقدر بـ 1600 ضابط، بالإضافة إلى 300 قائد.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 30% من جنود الخدمة المدنية والاحتياطية لن يلتحقوا بوحداتهم العام المقبل، بسبب الإرهاق الناتج عن الضغط المتزايد على القوات النظامية والاحتياطية منذ عامين، مما يترتب عليه زيادة في الضغط على باقي القوات ويؤثر على جاهزية الجيش.

"أزمة تمس الأمن القومي".. القناة 12 الإسرائيلية تكشف أرقاما تُظهر نقصا حادا في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي في أخطر أزمة منذ 4 عقود#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qP6sanBgSL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 1, 2025

وأوضحت الاستطلاعات الداخلية للجيش الإسرائيلي تراجعاً كبيراً في نسبة الضباط الراغبين في الاستمرار بالخدمة حيث انخفضت نسبة الضباط الراغبين في مواصلة الخدمة إلى 37% فقط هذا العام، مقابل 58% عام 2018.

و أكد الجيش أن هذه الأرقام تمس الأمن القومي للبلاد، مما يشير إلى خطورة الموقف.