سياسة|إسرائيل

الأكبر منذ 40 سنة.. أزمة قيادات وجنود في الجيش الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون على دبابة قرب الحدود مع قطاع غزة
Published On 1/12/2025

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن تقديرات واستطلاعات داخلية للجيش الإسرائيلي، كشفت عن أزمة كوادر هي الأكبر منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث يواجه الجيش نقصاً يقدر بـ 1600 ضابط، بالإضافة إلى 300 قائد.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 30% من جنود الخدمة المدنية والاحتياطية لن يلتحقوا بوحداتهم العام المقبل، بسبب الإرهاق الناتج عن الضغط المتزايد على القوات النظامية والاحتياطية منذ عامين، مما يترتب عليه زيادة في الضغط على باقي القوات ويؤثر على جاهزية الجيش.

 

وأوضحت الاستطلاعات الداخلية للجيش الإسرائيلي تراجعاً كبيراً في نسبة الضباط الراغبين في الاستمرار بالخدمة حيث  انخفضت نسبة الضباط الراغبين في مواصلة الخدمة إلى 37% فقط هذا العام، مقابل 58% عام 2018.

و أكد الجيش أن هذه الأرقام تمس الأمن القومي للبلاد، مما يشير إلى خطورة الموقف.

المصدر: الجزيرة مباشر

