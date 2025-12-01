بين الفن والسياسة.. وثائقي يكشف محاولات الاحتلال طمس الرواية الفلسطينية بشأن مدينة “اللد” (فيديو)

واجه فيلم “اللد” الذي يروي قصة مدينة اللد الفلسطينية ضمن أراضي عام 1948 تضييقا على عرضه في إسرائيل رغم عرضه في مدن أوروبية وأمريكية، وكان آخر مساعي التضييق عليه محاولة بلدية سخنين في أراضي عام 48 منع عرضه تحت ضغوط منظمات إسرائيلية متطرفة، وبدعم من الشرطة الإسرائيلية.

ودفع منع عرض الفيلم في قاعة مدينة سخنين جمعية “مساواة”، الراعية للعرض، إلى البدء في إجراءات قانونية ضد البلدية بسبب ما وصفته بـ”المنع التعسفي والمخالف للقانون”، مما أدى في النهاية إلى عرض الفيلم في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

لهذا يُعرقل العرض

الفيلم من إخراج المخرج الفلسطيني رامي يونس والمخرجة الإسرائيلية الأمريكية سارة فريلاند. وفي مقابلة مع المخرج قال رامي يونس للجزيرة مباشر، إن فكرة الفيلم تتحدث عن النكبة الفلسطينية، وتسجل فيه الرواية الفلسطينية.

ولا يُظهر فيلم “اللد” التفرقة العرقية في إسرائيل فحسب، بل يقدم التاريخ الحقيقي لمدينة فلسطينية عريقة استشهد أهلها وهُجّروا خلال النكبة عام 1948، ويوظّف إفادات أشخاص كانوا شاهدين على المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مثل الفنان عيسى فانوس، ابن مدينة الرملة، الذي كان شاهدًا على مجزرة مسجد دهمش في اللد، والذي تم اقتياده مع آخرين إلى المسجد لإخراج جثث رجال ونساء وأطفال تعفّنت بعدما قتلها الاحتلال بالرصاص داخله.

وتحدث يونس عن ملاحقته هو وغيره من الفنانين في أراضي 48 الذين يحاولون بأعمالهم المحافظة على هويتهم الفلسطينية، قائلًا “كل من يقف ضد الاحتلال، والفصل العنصري، وحرب الإبادة بغزة يتم ملاحقته في إسرائيل”.

وقبل بلدية سخنين، رفضت بلدية حيفا عرض الفيلم في قاعات المدينة، رغم توجه المخرج أكثر من مرة إلى إدارات عدد من القاعات، مما دفع مركز مساواة إلى عرض الفيلم في ساحة مقر المركز بمدينة حيفا.

وفي مدينة يافا، أعلن مسرح السرايا أن الشرطة الإسرائيلية عطّلت عرض الفيلم مرتين خلال أسابيع قليلة بطريقة غير قانونية، وأفاد المسرح بأنهم اتصلوا في البداية للتنسيق بسبب مظاهرة لليمين المتطرف، ليدّعوا لاحقًا أن القانون يجبر كل مؤسسة تعرض فيلمًا للجمهور الواسع على أن يكون الفيلم قد حصل على موافقة من مجلس رقابة الأفلام في وزارة الثقافة الإسرائيلية.

وبشأن المواقف العنصرية التي تعرض لها يونس خلال مسيرته المهنية، قال إن “الملاحقات ومنع عرض الفيلم مستمران، ويتم ذلك من خلال تنظيم اليمين المتطرف لمظاهرات في أماكن العرض للتعطيل عليه، بالإضافة إلى التلكؤ في منحنا ترخيصا لعرضه في القاعات”.

الدعم العربي وحرب الإبادة

وأكد المخرج الفلسطيني أن مثل هذه الأعمال تعاني من نقص الدعم العربي لها، رغم وجود طاقات إبداعية كبيرة هدفها تسليط الضوء على الرواية الفلسطينية، بالإضافة إلى محاربة “المؤسسة الصهيونية” لها بكل قوتها، مشيرًا إلى أهمية وجود الدعم العربي للفنانين الفلسطينيين لمواجهة “الرواية الصهيونية الكاذبة”.

وتابع يونس “العالم العربي لا يدعم عروضنا، فباستثناء الأردن، لم نجد أي دعم من مهرجانات عربية أو منصات، ورغم النجاح الكبير في أوروبا فإن العالم العربي لا يعرف من هم فلسطينيّو 48، وهذا الفيلم يكشف من نحن، ويؤكد أننا جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب الفلسطيني”.

وأكد يونس أن أوضاع حرية التعبير في إسرائيل صارت أسوأ بكثير بعد حرب الإبادة على غزة، لكنها في المقابل جعلت العالم يبحث عن الحقيقة، مشيرًا إلى أن هذا كان سر نجاح فيلم “اللد” في أمريكا وأوروبا.

وأضاف “الملاحقة التي تحدث بحقي من قبل إسرائيل هي دليل على صدق رواية الفيلم، رغم صعوبة تمرير مثل هذه الأعمال في ظل الرقابة والعنصرية”.