ترامب: تجميد قرارات اللجوء سيستمر لفترة طويلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن التعليق المؤقت لقرارات اللجوء سيستمر “لفترة طويلة”، وذلك بعد أيام من حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض نفّذه مواطن أفغاني، وأسفر عن مقتل مجندة في الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وخلال تصريح للصحفيين، قال ترامب إنه لم يحدد حدا زمنيا لهذا الإجراء، مؤكدا أن قرار التجميد مرتبط بقائمة تضم 19 دولة سبق أن فُرضت عليها قيود سفر من قبل وزارة الأمن الداخلي.

وأضاف: “لا نريد هؤلاء الأشخاص. الكثير منهم لم يكونوا صالحين، وما كان ينبغي لهم أن يكونوا في بلدنا”.

وجاء قرار التجميد عقب حادث وقع في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، حين أطلق المواطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال (29 عاما) النار على عنصرين من الحرس الوطني، مما أدى إلى مقتل سارة بيكستروم (20 عاما).

وقد وُجهت للاكانوال تهمة القتل من الدرجة الأولى.

متعاون سابق

وكان لاكانوال قد دخل الولايات المتحدة ضمن برنامج إعادة التوطين عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021، بعد أن عمل ضمن “قوة شريكة” مدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لمحاربة حركة طالبان.

وحصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة في إبريل/نيسان 2025، إلا أن مسؤولين في إدارة ترامب حملوا إدارة الرئيس السابق جو بايدن مسؤولية “التدقيق المتراخي” الذي سمح بدخوله.

وعقب الحادث، كتب ترامب أنه يخطط لـ”إيقاف الهجرة بشكل دائم من جميع دول العالم الثالث للسماح للنظام الأمريكي بالتعافي بشكل كامل”.

وعند سؤال وزارة الأمن الداخلي عن الجنسيات المشمولة بالقرار، أشارت إلى قائمة تضم 19 دولة، من بينها أفغانستان وكوبا وهايتي وإيران، يخضع مواطنوها منذ يونيو/حزيران الماضي لقيود مشددة على السفر إلى الولايات المتحدة.