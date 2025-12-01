سوريا.. اعتقال قائد “ميليشيا الدفاع الوطني” في عهد بشار الأسد

ألقت قوات الأمن السوري، مساء الأحد، القبض على سامي أوبري، قائد ميليشيا الدفاع الوطني إبان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن “قوى الأمن الداخلي في حلب (شمال) ألقت القبض على المجرم سامي أوبري قائد مليشيا الدفاع الوطني (الموالية للنظام المخلوع) الذي لعب دورا بارزا في قمع المظاهرات في حلب، واعتقال المدنيين وتسليمهم للأجهزة الأمنية في زمن النظام البائد”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تمكنت المعارضة المسلحة من دخول العاصمة دمشق، معلنة الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).