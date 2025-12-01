“غزة تواجه الشتاء بلا مأوى”.. حماس: الشاحنات التي تدخل القطاع لا تلبي الاحتياجات الأساسية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أن كمية الشاحنات التي تُدخلها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، وأن معظمها مخصَّصة للقطاع التجاري، وتحمل مواد تكميلية لا تُعَد ضرورية مع استمرار الأزمة الإنسانية القائمة.

وقال متحدث الحركة حازم قاسم في بيان إن “ما يدخل من شاحنات إلى قطاع غزة لا يلبي إطلاقا الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان”.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة تُقدَّر بـ600 شاحنة يوميا، لكنَّ إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، وتسمح فقط بدخول 200 شاحنة يوميا على الأكثر، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وشدَّد قاسم على أن “المطلوب هو إدخال شاحنات تحمل مواد إغاثية أساسية وبكميات كبيرة، تتناسب مع حجم الأزمة التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان”.

وأوضح أنه “مع اقتراب فصل الشتاء والمنخفضات الجوية القاسية، فإن ما يدخل حاليا لا يغطي إطلاقا احتياجات الإيواء”.

وأشار متحدث الحركة إلى أن “الوقائع الميدانية تؤكد أن مراكز الإيواء والخيام غير صالحة للعيش الآدمي، ولا يمكنها مواجهة ظروف الشتاء القاسية”.

وأكد أن “هناك حاجة ملحّة إلى تغيير حقيقي في طبيعة ما يُسمح بدخوله إلى غزة، بحيث يخدم احتياجات الناس الفعلية، خاصة في فصل الشتاء”.

والثلاثاء الماضي، تسبب منخفض جوي قوي بتضرر أكثر من 22 ألف خيمة للنازحين في قطاع غزة، وخسائر تُقدَّر بنحو 3.5 ملايين دولار، بعد أن أغرق مساحات واسعة من المخيمات وحوَّلها إلى مناطق غير صالحة للإيواء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي بيانه، أكد قاسم أنه “تم الاتفاق سابقا في البروتوكول الإغاثي والإنساني خلال هدنة يناير على إدخال البيوت المتنقلة (الكارافانات)، وأُعيدَ التأكيد على ذلك في اتفاق شرم الشيخ”.

ودعا الوسطاء وجميع الدول المعنية إلى التحرك الجاد والعاجل لإدخال “الكارافانات” وإنقاذ المدنيين قبل وصول المنخفضات الجوية القادمة.

كما طالب بتحرك دولي عاجل يمنع تكرار مأساة السنوات السابقة، إذ تسببت المنخفضات الجوية في كوارث إنسانية كبيرة داخل مراكز الإيواء.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية سابقة الصنع لتلبية أبسط احتياجات الفلسطينيين من المأوى، بعدما دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال عامين من الإبادة.

وتقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جرّاء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 171 ألفا.