مستشار قائد الدعم السريع: “هدفنا القضاء على ميليشيا الحركة الإسلامية وميليشيا الجيش الإرهابي والسيطرة على كل السودان”

أكد مستشار قائد الدعم السريع محمد المختار النور أن الدعم السريع لم يبدأ القصف في بابنوسة جنوب شرقي السودان ولكنه كان يرد على مدفعية الجيش

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال النور “الهدف الأساسي لقوات تأسيس وقوات الدعم السريع بشكل كامل وتحالف السودان التأسيسي هو القضاء على ميليشيا الحركة الإسلامية وميليشيا الجيش الإرهابي والسيطرة على كل السودان”.

وأوضح النور أن هذا الهدف معلن مردفا “إلا إذا أدت الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار بناء على اتفاق يتم بين الأطراف جميعا وما لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق نار شامل ومعالجة جذور الأزمة السودانية ستظل عملية تحرير الدولة السودانية من عصابة الحركة الإسلامية”.

واعتبر النور أن ما سماه “عملية تحرير الدولة السودانية من الحركة الإسلامية وواجهتها التي تسمى الجيش السوداني أمرا مشروعا بالنسبة لنا وهدفا استراتيجيا وسياسيا لقوات التحالف السوداني التأسيسي”.

واتهم النور ما وصفها “بهذه العصابة” باحتكار كل أدوات العنف واستخدامها ضد الشعب السوداني وتأجيج الحروب والصراعات طيلة السنوات الماضية.

واعتبر النور أن تاريخ الدعم السريع يشهد بالقدرة على السيطرة على المناطق المفتوحة والمكشوفة وبالتالي سيكون متاحا الانطلاق للسيطرة على كل أراضي السودان في الوقت المناسب.