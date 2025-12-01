نتنياهو يطلب العفو.. و3 دلالات هامة يجب الالتفات إليها على رأسها المحكمة الجنائية الدولية

أكد الخبير بسياسات الشرق الأوسط د/ محجوب الزويري أن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العفو في قضية الفساد التي يحاكم بمقتضاها يمثل سابقة من نوعها في التاريخ.

وفي مقابلة مع المسائية الأحد على شاشة الجزيرة مباشر كشف الزويري عن 3 دلالات هي أهم ما في هذا الأمر على رأسها التوقيت.

وقال الزويري “الدلالة الأولى هي التوقيت فهو الآن يفترض أن يكون في لحظة نشوة بعدما حقق ما يسميه هو بالنصر فكما يقول هو دمر المقاومة وفعل أشياء كثيرة ودمر محور إيران إلى غير ذلك فلماذا يطلب الآن هذا الأمر”؟

وأردف الزويري “واضح تماما أن هناك ضغوطا سياسية داخلية تمارس عليه وأن هناك أيضا ضغوطا أمريكية عليه تسعى لإعادة تشكيل المشهد السياسي”.

وأوضح الزويري في حواره أن الأمر الثاني هو المواعيد والاستحقاقات القريبة التي ينبغي أن يقف عندها رئيس الوزراء الإسرائيلي ليحدد موقف الدولة منها مثل موعد الانتهاء من نزع سلاح حزب الله ووصول القوات الدولية إلى قطاع غزة ونزع سلاح حماس.

علاوة على الأمر الثالث وهو المخاوف مما يمكن أن تقدم عليه محكمة الجنايات الدولية وبالتالي يحاول نتنياهو التخلص من الأعباء الداخلية ليتفرغ لمواجهة ما يتعرض له من مشاكل على المستوى الخارجي.

وقدم نتنياهو، الأحد، طلبا رسميا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه على خلفية محاكمته بقضايا فساد.

ويحاكم نتنياهو في 3 قضايا فساد تصل عقوبتها إلى السجن حال إدانته، كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.