وزير الداخلية الفرنسي يعارض منع القاصرات من ارتداء الحجاب

أعرب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، يوم الأحد، عن معارضته مقترحا قدم في البرلمان لمنع القاصرات من ارتداء الحجاب.

وقال نونيز لقناة “بي إف إم تي في” إن المقترح “يصم بشدة مواطنينا المسلمين الذين قد يشعرون بالأذى. أنا لا أؤيده بهذه الصيغة”.

وذكر نونيز أن على السلطات أن تكون “حذرة للغاية”، وأن تركّز بدلا من ذلك على “استهداف الإسلاميين ذوي التفسير المتطرف للدين والذين يسعون إلى فرض الشريعة بدلا من قوانين الجمهورية”.

وشغل نونيز في السابق منصب قائد شرطة باريس، وتم تعيينه وزيرا للداخلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفا لبرونو روتايو، من حزب الجمهوريين اليميني المتشدد.

وقبل أيام، قدم لوران فوكييه، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين اليميني، مشروع قانون في الجمعية الوطنية لحظر ارتداء القاصرات للحجاب في الأماكن العامة.

وفي مجلس الشيوخ، اقترح تقرير صادر عن كتلة حزب الجمهوريين حظر صيام رمضان لمن هم دون سن 16 عاما.

وتباينت الآراء بشأن مقترح حظر ارتداء القاصرات للحجاب حتى داخل حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط مخاوف من أن اليمين المتطرف هو الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة عام 2027.

وأعربت وزيرة المساواة أورور بيرج عن تأييدها لمقترح حظر ارتداء القاصرات للحجاب بدعوى “حماية الأطفال”.

وقالت لقناة “سي نيوز”: “ليس لديّ شكّ في أن هناك الآن أغلبية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت لصالحه”.

وفي مايو/أيار الماضي، اقترح حزب النهضة من يمين الوسط الذي يتزعمه ماكرون ويقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال، حظر “ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على القاصرات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما”.