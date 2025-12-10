سياسة|سوريا

اعتدوا على زوجته أمامه فمات غمّا.. سوري شاهد عيان على جرائم نظام الأسد (فيديو)

سكان حماة يضرمون النار في لافتة تحمل صورة بشار الأسد على مبنى البلدية في 5 ديسمبر 2024 (الفرنسية)
Published On 10/12/2025
|
آخر تحديث: 05:15 PM (توقيت مكة)

حفظ

روى شاهد العيان السوري محمد راتب رجب حوادث مروعة ارتكبها نظام الأسد البائد. وقال إنه رأى بعينيه جريمة مأساوية ارتكبت بحق زوجين في نفس الوقت.

وأوضح في حديث مع الجزيرة مباشر، أن أتباع الأسد وضعوا الزوج على حجر وقيدوه، ثم اعتدوا على الزوجة أمام عينيه باستخدام زجاجة كحول وإدخالها في موضع عفتها.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

تسبب هذا المشهد في وفاة الزوج في الحال جراء المنظر الذي شاهده لزوجته، إذ مات فجأة من شدة الصدمة وعجزه عن فعل أي شيء لإنقاذ زوجته.

وتحدث الشاهد عن الدور الذي اضطلع به في دفن الضحايا، قائلا إنه دفن مئات من جثث العسكريين والمدنيين.

وأكد أنه فقد 79 شخصا من عائلته بينهم ابنه وأخواته وأولاد عمه وأربع نساء نتيجة هذه الأحداث.

وروى الشاهد تفاصيل إضافية بشأن عمليات الإعدام والتعذيب وإعدام الأقارب قائلا: “قتلوا أولاد عمي أمامي بالسكاكين”.

وأشار إلى وجود 780 قبرا (على الأرجح في مقبرة جماعية)، حيث يحتوي كل قبر على 3 أو 4 أو 5 جثث.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان