شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة (فيديو)

استشهد فلسطينيان، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي حلاوة وجباليا شمالي قطاع غزة، في وقت أصيبت طفلة بجروح خطرة بعد استهدافها من قبل قناص إسرائيلي في مخيم حلاوة بجباليا.

وظهرت في مشاهد متداولة الطفلة الفلسطينية بعد تعرضها لإصابة مباشرة في الرأس، قبل أن يسارع الأهالي إلى حملها ونقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وسط حالة من الفزع والهلع.

كما أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلا وسط قطاع غزة، عقب إطلاق الرصاص الحي عليه، ثم قام بدعسه بوساطة دبابة عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الطفل زاهر ناصر شامية، البالغ من العمر 16 عاما من سكان مخيم جباليا، تعرض لإطلاق نار مباشر، ثم جرى سحق جسده بالدبابة، ما أدى إلى انقسامه إلى نصفين.

وفي سياق متصل، أعلنت الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني أنها انتشلت 30 جثمانا لشهداء من داخل مقبرة جماعية عُثر عليها في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فيما تتواصل عمليات البحث والانتشال.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد الشهداء المدفونين في هذه المقبرة يتجاوز 300 شهيد، في ظل مخاوف من العثور على المزيد مع استمرار أعمال الفحص داخل المجمع.

وتأتي هذه الجرائم في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على القطاع، وسط تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين، واستمرار استهداف الأطفال والمناطق السكنية والمرافق الصحية، ما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة منذ أشهر.