ضبط عشرات الصواريخ داخل مستودع بريف درعا في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط عشرات الصواريخ داخل مستودع في محافظة درعا، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

ونقل بيان للوزارة نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد محمد إبراهيم السخني أن قوات الأمن ضبطت “42 صاروخا من نوع (مالوتكا) و4 صواريخ من نوع (ميتيس) مزوّدة بقاعدة إطلاق” داخل مستودع بإحدى المزارع في ريف درعا الشرقي.

وأضاف البيان أن الصواريخ كانت “معدّة للتهريب إلى مجموعات خارجة عن القانون”.

وأوضح السخني أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة بشأن المستودع.

وذكر أن الجهات المختصة تُواصل “تحقيقاتها المكثفة لكشف جميع المتورطين، تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

ودعا المسؤول الأمني المواطنين إلى “الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه”، مؤكدا أن “الأمن مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع”.