عائدون إلى خان يونس يضطرون للسكن في بيوت مهدمة “آيلة للسقوط” (فيديو)

عاد عشرات النازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى أحيائهم وبيوتهم المدمرة، رغم استمرار القصف الإسرائيلي وصعوبة الحياة وسط الركام، في مشهد يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان بعد شهور من النزوح.

وقال هشام بربخ أحد سكان خان يونس لـ”الجزيرة مباشر” إنهم عند العودة إلى الحي وجدوا: “البيوت المهدمة والمدمرة والشوارع المغلقة تماما بفعل هدم البيوت وإغلاق الطرق”، مضيفا أنهم واجهوا صعوبة كبيرة في إزالة الركام لتمكين الأهالي من الوصول إلى منازلهم.

وأشار بربخ إلى أن بعض العائلات تضطر للعيش في بيوت آيلة للسقوط “رغم الخطر الكبير جدا”، مؤكدا أن القصف لم يتوقف وأن المنطقة التي يسكنونها قريبة من ما وصفه بـ”المنطقة الصفراء” التي تتعرض للقصف في أي وقت.

وفي شهادة أخرى، قالت أسماء خالد إبراهيم بربخ إن سقف منزلهم في حالة هبوط وإن الأمطار تتسرب إليهم في الشتاء، مضيفة أن أطفالها تعرضوا أكثر من مرة لسقوط حجارة من السقف، وأنهم يعيشون “تحت الركام وبين الجدران المائلة” وسط برد الشتاء وصعوبة إصلاح الأضرار.

أما شيماء أبو لبدة من سكان بني سهيل الشرقية، فأوضحت أنهم نزحوا ولم يجدوا مكانا آمنا، فاضطروا للإقامة في شقة شبه منهارة، مشيرة إلى أن الشقة التي يعيشون فيها مائلة وأن أطفالها يتعرضون للسقوط يوميا.