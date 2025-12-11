“بدنا خيمة نقعد فيها”.. مناشدة أب من غزة غرقت خيمته وأطفاله (فيديو)

لم يجد أب من قطاع غزة سوى كوب صغير حاول به جاهدا إفراغ خيمته المهترئة من مياه الأمطار التي أغرقتها.

وقال الأب للجزيرة مباشر، خلال جولتها في مدينة غزة، إنه يقيم مع أولاده وأخته وأولادها داخل “خيمة” من أقمشة بلاستيكية متهالكة.

وشكا من عدم تلقيه أي مساعدات أو خيام خاصة مع بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار.

وظهر أولاد العائلة خلال الجولة وهم يرتدون ملابس خفيفة رغم البرد الشديد، وقال الأب إنه لا يستطيع شراء ملابس ثقيلة تحمي أولاده وعائلته.

وطالب الأب بالحصول على خيمة مناسبة يمكن أن يعيش بها مع أولاده حتى إعادة إعمار منازلهم التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على القطاع.