تحالف السودان التأسيسي ينفي وفاة الصحفي معمر إبراهيم المحتجز لدى الدعم السريع

نفى المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي علاء الدين عوض نقد، اليوم الخميس، ما أثير مؤخرا عن وفاة الصحفي السوداني معمر إبراهيم المحتجز لدى قوات الدعم السريع.

وأكد المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي الذي يقوده الدعم السريع في تصريح خاص للجزيرة مباشر أن الصحفي معمر إبراهيم بخير وفي “أمن وأمان”، ولم يتعرض لأي أذى، وفق تعبيره.

وأضاف علاء نقد أن ما يُتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة إبراهيم “شائعات كاذبة” على حد قوله.

واعتقلت قوات الدعم السريع الصحفي معمر إبراهيم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وظهر إبراهيم لاحقا في مقطع فيديو مع مجموعة من المسلحين، قال فيه إنه حاول الخروج من الفاشر قبل القبض عليه.

وأضاف أنه في “أيد أمينة”، مؤكدا أنه “صحفي محايد وليست له علاقة بالجيش السوداني”.

وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان لها عقب اعتقاله، إن الصحفي عضو النقابة معمر إبراهيم اعتقل “في أعقاب سيطرة قوات الدعم السريع على مقر الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر”.

وأعلنت قوات الدعم السريع، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سيطرتها على مدينة الفاشر -عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان– آخر مدينة كبيرة كانت بين أيدي الجيش، وذلك بعد حصار استمر أكثر من عام.