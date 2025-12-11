على عمق 8 أمتار.. الدفاع المدني يواصل انتشال الشهداء من محيط مستشفى الشفاء (فيديو)

تواصل طواقم الدفاع المدني في غزة عمليات انتشال جثامين الشهداء مجهولي الهوية من محيط مستشفى الشفاء الطبي، تمهيدًا لدفنهم في مقابر جماعية، بعد العثور على جثث بعمق 8 أمتار داخل المجمع.

وقال معاذ عمور مراسل الجزيرة مباشر: “عثرت طواقم الدفاع المدني (الأربعاء) خلال عملية البحث وانتشال جثامين الشهداء من داخل مجمع الشفاء الطبي على أكثر من 30 جثمان لشهداء فلسطينيين، جرى دفنهم داخل مقبرة جماعية هنا في مجمع الشفاء الطبي”.

من جهته أفاد رائد الدهشان، مدير الدفاع المدني في غزة بأنه: “حينما تم اجتياح مستشفى الشفاء كانت الآلية الإسرائيلية تحفر مسافة 8 أمتار، وتقوم بدفن المواطنين، تقتلهم ومن ثم تدفنهم في جُوَر عميقة لا نستطيع الوصول لهم”.

وأشار الدهشان إلى أنه تم انتشال 98 شهيدا، وفي اليوم التالي –دون توفر معدات ثقيلة– انتشال 15 شهيدا باليد الفارغة، بينما تجاوز العدد اليوم 50 شهيدا، ليصبح المجموع أكثر من 150 شهيدا، موضحا أن المعلومات المتوفرة تشير لوجود أكثر من 300 شهيد في المنطقة.

وأكد المتحدث: “سنستمر في هذه المهمة”، وسط استمرار عمليات الحفر في ظل الظروف الصعبة ونقص المعدات.