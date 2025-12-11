متحدثة أطباء بلا حدود: 18 ألف مصاب بحاجة لإجلاء عاجل من غزة للعلاج في الخارج (فيديو)

ناشدت منظمة أطباء بلا حدود المجتمع الدولي المساعدة في توفير العلاج بالخارج لسكان قطاع غزة الذين هم في أشد الحاجة إليه، وحذرت أن المئات قد فقدوا حياتهم نتيجة عدم تلقيهم العلاج.

وقالت جنان سعد مديرة المكتب الإعلامي الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود في بيروت، في مقابلة مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، إن وقف إطلاق النار “لا يعني نهاية المأساة الإنسانية في غزة، خاصة مع انهيار المنظومة الصحية بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع”.

وأوضحت أن الحرب خلفت آلاف الجرحى والمصابين الذين هم بأشد الحاجة إلى رعاية طبية لا تتوافر في قطاع غزة.

وأضافت جنان أن “هناك حاجة ماسة لإجلاء أكثر من 18 ألف مصاب من قطاع غزة للعلاج بالخارج”، مشيرة إلى وفاة نحو 1000 من المصابين نتيجة عدم تلقي العلاج الضروري.

سياسات ممنهجة ضد سكان القطاع

وناشدت جنان مختلف دول العالم تسهيل إجراءات قبول المرضى من قطاع غزة للعلاج، وطالبت إسرائيل بالسماح بخروج المرضى للعلاج مع المرافقين وضمان عودتهم للقطاع.

وشددت على أن “إسرائيل تتبع سياسات ممنهجة لحرمان سكان قطاع غزة من الخدمات الإنسانية الضرورية ومنها خدمات العلاج”.

وأوضحت أن إسرائيل “تتبع وسائل للإبادة الجماعية، بعد وقف إطلاق النار، منها القيود على دخول الشاحنات التي تحمل الغذاء والمياه والدواء والأدوات الطبية والكهرباء لسكان القطاع”.

وأكدت أن “أصحاب الجروح البالغة والمرضى بأمراض مزمنة والنساء الحوامل والأطفال يتعرضون يوميا لمخاطر على حياتهم نتيجة عدم السماح بدخول المواد الطية والإنسانية الضرورية لهم”.

وفاقمت قسوة الشتاء من معاناة المرضى في قطاع غزة، حيث يعيش الآلاف من النازحين في خيام هشة لاتصمد أمام الأمطار، ولا تحميهم من برودة الشتاء، ما ضاعف من معاناة الفئات الضعيفة مثل المرضى والأطفال.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 70 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 170 ألف مصاب، وأجبر أغلبية سكان القطاع على النزوح من بيوتهم إلى مخيمات الإيواء حيث يعانون نقصا شديدا في الغذاء والدواء.