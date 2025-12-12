تسببت بانفجار هائل.. طائرة مسيّرة تضرب مبنى سكنيا في تفير الروسية (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة، اليوم الجمعة، لحظة إصابة طائرة مسيرة أوكرانية مبنى سكنيا في مدينة تفير الروسية، الأمر الذي تسبب في انفجار هائل في المبنى.

وسارعت قوات الدفاع المدني الروسية إلى المبنى الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان لإجلاء المصابين.

وأعلنت السلطات المحلية أن الانفجار أدى إلى إصابة 7 أشخاص، من بينهم طفل، في مدينة تفير التي تقع على بعد 180 كليومترا شمال غرب موسكو.

وقال حاكم المنطقة فيتالي كوروليوف على منصة تلغرام “نعمل على معالجة آثار سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني” في تفير.

وأضاف أن 7 أشخاص من بينهم طفل أصيبوا في هذا الهجوم، وأن عشرين آخرين اضطروا الى مغادرة المبنى بسبب الأضرار.

هجوم واسع بالمسيرات

وقالت ناتاليا، التي تقيم في منزل مجاور للمبنى في مدينة تفير، لوكالة الأنباء الفرنسية “رأينا لهبا هائلا.. لهبا قويا جدا. ولم ندرك مدى حجم المأساة إلا لاحقا عندما تم إخماد الحريق”.

وتشنّ أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف مواقع مختلفة في روسيا ردا على القصف المستمر بالصواريخ والمسيرات من جانب موسكو لمختلف مناطق أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022.

وأعلنت القوات الروسية الجمعة أنها اعترضت 90 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، وذلك بعد إعلانها الخميس إسقاط أكثر من 300 مسيّرة في إحدى أوسع الهجمات الأوكرانية حتى الآن.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي مباحثاته مع القادة الأوروبيين بشأن الخطة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو ثلاثة أسابيع لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.