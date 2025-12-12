رئيس المجلس السوري الأمريكي يكشف أهمية إلغاء قانون “قيصر” (فيديو)

اعتبر فاروق بلال، رئيس المجلس السوري الأمريكي، قرار مجلس النواب الأمريكي بإلغاء قانون قيصر على سوريا ثاني أهم حدث منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وأوضح بلال في حديثه للجزيرة مباشر أن القانون كان له تأثير سلبي على سوريا وعلى واقع الاستثمارات في البلاد، مشددًا على أن المجلس والجالية السورية ينظرون بعين مليئة بالارتياح والتفاؤل إلى مستقبل أفضل لسوريا وإعادة بنائها بعد سنوات طويلة من العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية.

ورأى بلال أن سوريا تجاوزت تبعيتها للمعسكر الشرقي وإيران، متجهة نحو قيم ديمقراطية الغرب وحقوق الإنسان والحريات.

كما أشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، معتبراً أن العقلية الإسرائيلية ترى نفسها دائمًا متقدمة عسكريًا على جيرانها وتسعى لإبقاء سوريا مدمرة ومفككة، وهو ما عكسه طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لواشنطن في فبراير، بعد ثلاثة أشهر من سقوط الأسد، بالحفاظ على العقوبات لضمان ضعف سوريا.

وشدد بلال على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى في سوريا حجر أساس لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن أمن المنطقة يرتبط بأمن سوريا، وهو ما دفع الإدارة إلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وأضاف أن الولايات المتحدة أعادت النظر في موقفها تجاه سوريا، معتبرة إياها شريكًا في الحرب على الإرهاب وضامنًا لمنع عودة النفوذ الإيراني إلى المنطقة.

كما لفت بلال إلى أن الرئيس ترامب أجرى محادثات مع نتنياهو حول ضرورة خفض التصعيد مع سوريا والعودة إلى اتفاقية 1974، لفرض خط منع التماس بين البلدين وضمان استقرار الحدود.