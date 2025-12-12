لماذا استقبل آلاف اليهود في نيويورك العمدة ممداني “كالأبطال”؟ (فيديو)

انتشرت عبر المنصات الرقمية مقاطع فيديو تظهر استقبالا حافلا لزهران ممداني عمدة نيويورك، في فعالية جمعت آلاف من الطائفة اليهودية الساتمارية في نيويورك، وهي واحدة من أكبر الجماعات اليهودية الأرثوذوكسية المناهضة للصهيونية في العالم.

سلطت التفاعلات الرقمية الضوء على الانقسام بين الصهيونية واليهودية، خاصة في مدينة نيويورك التي تُعد أكبر تجمع يهودي خارج إسرائيل.

علق الحاخام موشي انديج، أحد أبرز القادة السياسيين في طائفة الحرديم المناهضة للصهيونية، قائلا: “مجتمع ساتمار يتشرف باستقبال العمدة المنتخب زهران ممداني في الفعالية التي نحتفل بها من قبل مجتمعات ساتمار حول العالم”.

كما أكد المدون الإعلامي أوربو بيتري أن عشرات الآلاف من اليهود استقبلوا عمدة نيويورك “استقبال الأبطال”.

وأشار بيتري إلى أن العمدة ممداني سبق وأن “وعد باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتسليمه إلى لاهاي بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

علق الباحث زاكري فوستر متسائلا عن الرواية الإعلامية: “تريد الجماعات اليهودية الأمريكية المنظمة أن تجعلك تصدق أن كل شخص في هذه المشاهد هو معاد للسامية. الصهيونية تحرق عقلك”.

ولفت المدون ينور إلى قوة هذا التحالف: “دعوا القصص الجانبية، فاز هذا الرجل بفضل أصوات اليهود وبدونهم لا أحد يمكنه الفوز في نيويورك”.