محمود بصل: 14 حالة وفاة بينهم 3 أطفال في قطاع غزة بسبب البرد (فيديو)

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن المنخفض الجوي الذي تعرض له القطاع تسبب في كارثة إنسانية، وأسفر عن 14 حالة وفاة بين المواطنين من بينها 3 أطفال.

وأعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، غرق أكثر من 27 ألف خيمة للنازحين، وتضرر أكثر من ربع المليون شخص في مختلف محافظات القطاع.

وأضاف بصل، في مقابلة مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر أنه يتواجد مع طواقم الدفاع المدني في منطقة الميناء في غزة، حيث يعيش النازحون في خيام مهترأة غمرتها المياه، واصفا هذه الخيام بأنها “لا تصلح للآدميين للعيش بداخلها”.

وتابع “عشرات الآلاف من الأسر باتت الليلة الماضية في الطرقات بسبب الأمطار التي غمرت خيامهم، وقضى الأطفال ليلتهم وهم يرتجفون، وبلا ملابس كافية”، بعد أن دمر الاحتلال بيوتهم وما بها من ملابس وأغطية.

لابد من توفير الكرافانات

وشدد بصل على أن إغاثة المنكوبين في غزة تتطلب إرسال كرافانات، أو مساكن جاهزة، بدلا من الخيام التي لا تصمد أمام المنخفضات الجوية، وذلك “حتى يتوافر للسكان الحد الأدنى من العيش بسلام وطمأنينة”.

وناشد بصل المجتمع الدولي سرعة العمل على إعادة إعمار قطاع غزة “حتى يتمكن السكان من العيش بشكل آدمي”، وسرعة توفير المساكن الجاهزة إلى أن تتم عمليات إعادة الإعمار.

وأكد بصل أن إمكانيات جهاز الدفاع المدني في غزة لا يمكنها مواجهة هذه الكارثة التي يعشها النازحون في الخيام الهشة، بالنظر إلى نطاقها الواسع الذي شمل آلاف الأسر.

وأضاف أن أكثر من 70 بناية سقط أجزاء منها بسبب المنخفض الجوي، وأصبح سكانها لا يمتلكون أدنى مقومات الحياة.

وأكد أن أكثر المنازل في غزة ضعيفة نتيجة القصف الإسرائيلي، محذرا أنه من المنتظر أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار المنخفضات الجوية.

وانتقد بصل صمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة، قائلا: “العالم يكيل بمكيالين ولا يمتلك مقومات الإنسانية ولو لديه ضمير لما قبل استشهاد أكثر من 70 ألف مواطن في غزة وأكثر من 10 آلاف من الشهداء تحت الأنقاض”.

وطالب بصل المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بسرعة التحرك لدعم عشرات الآلاف من المنكوبين بسبب البرد والأمطار في قطاع غزة، وضرورة توفير مقومات الحياة الآمنة لهم.