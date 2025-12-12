مدارس شمال كردفان تحاول النهوض بعد عامين من توقف التعليم بسبب الحرب (فيديو)

بعد عامين من توقف العملية التعليمية بسبب الحرب وما تبعها من دمار للبنية التحتية ونزوح واسع للسكان، بدأت بعض مدارس ولاية شمال كردفان محاولات جادة لاستئناف الدراسة وتحسين واقع التعليم رغم الصعوبات.

أحد القائمين على المدرسة قال: “بدأنا العام الدراسي بكل الصعوبات التي واجهتنا من ضرر لحق بالمدارس وبالمؤسسات التعليمية بصورة عامة في الولاية وفي المحلية، والحمد لله بدأنا خطواتنا الأولى، وبدأنا في تجهيز المؤسسة بالأدوات اللازمة، كل ما يحتاج إليه التلاميذ”.

وأوضح أن توقف الدراسة لعامين أدى إلى فجوة تعليمية كبيرة: “الطلاب الموجودين في المنطقة ما درسوا السنين الماضية.. كان في تأخير في مستوى الطلاب، والحمد لله تمت المعالجات عن طريق شهر كامل دراسة لما فات من دروس في السنين الماضية”.

وأشار إلى دور إدارة التعليم في دعم العودة: “تواصلنا مع إدارة التعليم، زارونا والحمد لله وقفوا معنا.. تحصلنا على الكتب والأدوات التي نحتاجها، والحمد لله العام يسير إلى نهاياته”.

لكن التحديات لا تزال قائمة، حيث أضاف: “تم تدمير بعض المدارس واستغلالها من الدعم السريع.. عودتها إلى طبيعتها يحتاج مجهود ووقفة من إدارة التعليم. إذا عملت هذه المؤسسات مع الخدمات مثل الماء والكهرباء، فذلك من الأسباب القوية لعودة أولياء الأمور إلى بيوتهم”.

أحد المعلمين الذين أشرفوا على برامج رفع القدرات قال: “بدأ البرنامج في هذه المدرسة لنقل أبنائنا التلاميذ من الجو الذي كانوا يعيشونه إلى جو التعليم والنشاط. اشتغلنا على المواد الأساسية: العربية، الرياضيات، الإنجليزي. رفعنا قدراتهم والحمد لله المستوى عالي جدًا.”

وطالب الأهالي بزيادة الدعم، حيث أوضح أحدهم: “أغلبية الأسر ليس لها دخل حاليًا، لا يستطيعون حتى دفع أبسط الرسوم، نحتاج الوقفة من مكتب التعليم ومن أولياء الأمور ومن والي ولاية الخرطوم للنظر لهذه الأمور بعين المعالجة.”