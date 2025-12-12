وزير ماليزي سابق مستحضرا بيت شعر ردده السنوار: سوريا تحررت.. وسيأتي دور فلسطين (فيديو)

شارك الوزير الماليزي السابق مزلي مالك، في إحياء الذكرى الأولى لـ”تحرير سوريا“، حيث ألقى كلمة مؤثرة عبّر فيها عن فرحة بلاده وشعبه بهذا الحدث، مؤكدا أن ما اعتُبر حلما قبل أعوام أصبح واقعا بفضل إرادة الشعوب.

وقال مالك، إن الوفود السورية التي كانت تزور ماليزيا عاما بعد عام، لم تكن تتصور أن يأتي اليوم الذي تحتفل فيه بـ”التحرر”، مضيفا أن ما تحقق في سوريا دليل على أن إرادة الله وقدرته فوق كل تصور.

“وللحرية الحمراء باب”

واستشهد الوزير ببيت الشعر الذي كان قد ردده من قبل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار “وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق”.

وأوضح مالك أن المشاعر الجياشة التي شاهدها في الاحتفال جعلته عاجزا عن وصف إحساسه، لكنه دعا الله أن يشهد المسلمون احتفالا مماثلا في المسجد الأقصى قريبا.

وأضاف “إن شاء الله سيأتي دور فلسطين، وسنحتفل بيوم تحرير الأقصى”، وسط تفاعل واسع من الحضور الذين رددوا التكبيرات.