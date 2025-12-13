حين يكون الملاذ الأخير آيلا للسقوط.. كارثة إنسانية تتكشف مع انحسار العاصفة في غزة (فيديو)
قنصا، قصفا، حرقا، غرقا، بردا، ودفنا تحت منازل مهددة بالانهيار. هكذا عاش الغزيون في الشهور الأخيرة، لكن المنخفض الجوي الأخير كشف فصلا جديدا من المعاناة.
يقول مراسل الجزيرة مباشر عبد الله أبو كميل “كل أشكال المعاناة والموت عاشها المواطن في غزة“.
ومع انحسار العاصفة، ظهرت كارثة إنسانية حقيقية. عشرات المنازل المأهولة انهارت فوق سكانها، ما أسفر عن وفيات بين الأطفال والرجال والنساء.
“الخيمة لم تعد خيارا”
في ظل البرد القارس والأمطار، لم تعد الخيمة مأوى مناسبا. كثيرون لجأوا إلى منازل مهددة بالسقوط، رغم خطورتها، بحثا عن جدران تحميهم من الرياح.
بيت مستهدف ومنع للإعمار
واحد من هذه المنازل استُهدف بصواريخ الاحتلال خلال الحرب، لكنه رغم تصدعاته صار الملاذ الوحيد لساكنيه.
ورغم الحاجة الماسة، يواصل الاحتلال منع دخول البيوت المتنقلة ورفض إعادة إعمار القطاع، تاركا آلاف العائلات بين البرد والخطر.
