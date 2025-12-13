شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمركبة جنوب غزة (فيديو)

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسيَّر لمركبة على شارع الرشيد جنوب مدينة غزة، في استمرار للاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن طائرة مسيَّرة تابعة للاحتلال استهدفت مركبة كانت تسير على شارع الرشيد جنوب المدينة، مما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وأوضح أن طواقم الإسعاف والإنقاذ هرعت إلى مكان الاستهداف، وشرعت في نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر طبية أن قصف المركبة أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفيات في ظل أوضاع صحية صعبة ونقص حاد في الإمكانات الطبية.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية في وقت سابق ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,654 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 171,095 جريحا، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وسط عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم نتيجة القصف المتواصل ودمار البنية التحتية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 شهداء، بينهم شهيدان جديدان وشهيد انتُشل جثمانه، إضافة إلى 16 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 386 شهيدا و1018 مصابا، في حين انتُشل 628 جثمانا خلال الفترة نفسها.

كما أفادت مصادر محلية بأن انهيارات المباني الناتجة عن البرد القارس والمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع أسفرت عن وفاة 10 أشخاص، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة ونقص المأوى الآمن للنازحين.