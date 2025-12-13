سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

نيكولاي ملادينوف.. من هو المرشح الأبرز لتمثيل “مجلس السلام” في غزة؟

FILE - In this Sept. 25, 2017 file photo, United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process Nickolay Mladenov, attends a press conference at the (UNSCO) offices in Gaza City. In a last-gasp plea to Israel before it plans to begin annexing parts of the West Bank, Mladenov warned Thursday, June 25, 2020 that carrying out the move could set of a spasm of violence that would upend Israeli-Palestinian relations and reverberate across the region. (AP Photo/Adel Hana, File)
المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف (أسوشيتد برس)
Published On 13/12/2025
آخر تحديث: 12:52 AM (توقيت مكة)

كشفت مصادر لموقع “أكسيوس” أن المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يبرز أقوى المرشحين لتولي منصب ممثل مجلس السلام على الأرض في غزة، للعمل مع حكومة تكنوقراط فلسطينية مستقبلية ضمن جهود إعادة الإعمار والاستقرار.

ويحمل الدبلوماسي البلغاري مسيرة حافلة في بلاده والأمم المتحدة، إذ شغل منصب وزير الدفاع ثم وزير الخارجية في بلغاريا، وانتُخب عضوا في البرلمان الأوروبي.

وفي عام 2013 عيَّنه الأمين العام الأسبق بان كي مون ممثلا للأمم المتحدة في العراق، ثم تسلَّم بين 2015 و2020 منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، وأدى دورا محوريا في التعامل مع التوترات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ويعمل ملادينوف حاليا محاضرا في معهد واشنطن ضمن مشروع “كوريت” للعلاقات العربية الإسرائيلية، ويحمل شهادة ماجستير في الدراسات الحربية من جامعة كينغز كوليدج في لندن، إلى جانب مؤهلات في العلاقات الدولية من جامعة الاقتصاد الوطني والدولي في صوفيا.

المصدر: الجزيرة مباشر

