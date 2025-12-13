نيكولاي ملادينوف.. من هو المرشح الأبرز لتمثيل “مجلس السلام” في غزة؟

كشفت مصادر لموقع “أكسيوس” أن المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يبرز أقوى المرشحين لتولي منصب ممثل مجلس السلام على الأرض في غزة، للعمل مع حكومة تكنوقراط فلسطينية مستقبلية ضمن جهود إعادة الإعمار والاستقرار.

ويحمل الدبلوماسي البلغاري مسيرة حافلة في بلاده والأمم المتحدة، إذ شغل منصب وزير الدفاع ثم وزير الخارجية في بلغاريا، وانتُخب عضوا في البرلمان الأوروبي.

وفي عام 2013 عيَّنه الأمين العام الأسبق بان كي مون ممثلا للأمم المتحدة في العراق، ثم تسلَّم بين 2015 و2020 منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، وأدى دورا محوريا في التعامل مع التوترات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ويعمل ملادينوف حاليا محاضرا في معهد واشنطن ضمن مشروع “كوريت” للعلاقات العربية الإسرائيلية، ويحمل شهادة ماجستير في الدراسات الحربية من جامعة كينغز كوليدج في لندن، إلى جانب مؤهلات في العلاقات الدولية من جامعة الاقتصاد الوطني والدولي في صوفيا.