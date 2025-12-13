نائب عن حزب الله: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي تغذيها هذه الأطماع (فيديو)

اعتبر النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني حسين الحاج أن التهديد الإسرائيلي بشن هجوم واسع على لبنان في حال لم يتم نزع سلاح حزب الله غير مبرر، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه قبل عام.

وأكد أن لبنان التزم بالاتفاق بينما استمرت إسرائيل في الاعتداء، قصفًا وقتلًا وأسرا واعتقالًا وتدميرًا بآلياتها البرية والبحرية والجوية.

وانتقد الحاج الدور الأمريكي الذي اكتفى بالمراقبة ولم يقدم أي دعم للجنة الميكانيزم المكلفة بالإشراف على وقف الأعمال العدائية، مشيرًا إلى أن اللجنة طالما ضغطت على لبنان بينما تجاهلت الانتهاكات الإسرائيلية.

وأضاف أن الذرائع التي يتذرع بها الاحتلال واهية وكاذبة، مستشهداً بما يجري في سوريا، حيث حاول الرئيس أحمد الشرع منذ وصوله إلى السلطة توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، وبقي الجيش السوري بلا سلاح أو مقاومة، ومع ذلك احتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ واليرموك وأجزاء من القنيطرة والسويداء، مطالبًا بمنطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى الجولان، مما يوضح أن أطماع إسرائيل مرتبطة بالمنطقة الاقتصادية وليس بالمقاومة.

وطالب الحاج المجتمع الدولي بالعودة لتطبيق اتفاق أكتوبر 2024 الذي ينص على الانسحاب الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية واسترجاع الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وشدد على ضرورة نقاش وطني واسع وتوحيد الصفوف بين اللبنانيين للدفاع عن البلاد ضد الأطماع الإسرائيلية، والتي يغذيها بحسبه تصريحات أمريكية من بينها ضم لبنان إلى سوريا.