السودان.. “الاتفاق الثلاثي” بشأن حقل هجليج النفطي يثير الجدل بين التأكيد والنفي (فيديو)

طرح برنامج ” نافذة السودان” على الجزيرة مباشر تساؤلات بشأن الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس أركان حرب القوات المسلحة في جنوب السودان بول نانق، في ظل صمت الأطراف الأخرى في الاتفاق عن التأكيد أو النفي.

وكان رئيس هيئة أركان جيش جنوب السودان بول نانق أعلن، الجمعة، عن اتفاق ثلاثي بين الرئيس سلفاكير ميارديت ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) يقضي بدخول قوات جنوب السودان إلى حقل هجليج النفطي في ولاية غرب كردفان.

من جانبه، قال الناطق باسم تحالف الكتلة الديمقراطية محمد زكريا للجزيرة مباشر إن ما تردد عن توقيع “اتفاق ثلاثي” غير صحيح.

وأشار زكريا إلى اطلاعه “شخصيا” على بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية ينفي توقيع أي تفاهم أو اتفاق، مضيفا أن هذه الوقائع “لا تسندها أي من الشواهد”، مؤكدا أن موقفه هو تصديق ما تقوله قيادة القوات المسلحة السودانية في بيانها المعلن، ورفض الاعتماد على أي تصريحات من جهات خارجية.

غياب رد رسمي من السودان

وعقب انسحاب قوات الجيش السوداني، الأحد الماضي، من منطقة “هجليج” النفطية في ولاية غرب كردفان، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة، باشرت الخرطوم وجوبا اتصالات لتفعيل اتفاق سابق لتأمين الحقول والمنشآت النفطية، وإجراء ترتيبات لاستمرار ضخ نفط دولة جنوب السودان وتصديره عبر الأراضي السودانية.

أهمية حقل “هجليج”

ويضم حقل “هجليج” 75 بئرا نفطية، ويحتوي على محطة معالجة مركزية لـ130 ألف برميل من نفط جنوب السودان، الذي ينتج في حقول ولاية الوحدة الجنوبية، ويصدر بخطوط أنابيب يبلغ طولها 1600 كيلومتر تقطع الأراضي السودانية حتى ميناء “بشائر” على البحر الأحمر.

ويمثل توقّف معامل الحقل خسارة دولة جنوب السودان لمعظم إيراداتها من العملات الأجنبية، إذ يشكل النفط أكثر من 90% من الإيرادات، كما يعني خسارة السودان نحو 21 ألف برميل من الخام يوميا، بالإضافة لرسوم العبور والتصدير التي تقدَّر بأكثر من مليون دولار يوميا.