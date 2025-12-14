خبير بالطاقة يحذر من صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل: “تربط أمن الطاقة في مصر بإسرائيل”

حذر خبير الطاقة وأستاذ العلاقات الدولية د/ خالد فؤاد من أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل تعيد مصر إلى الهيمنة الإسرائيلية قائلا إن الصفقة ستعمل على ربط أمن الطاقة الإسرائيلي بأمن الطاقة المصري.

وفي مقابلة مع المسائية السبت على الجزيرة مباشر قال فؤاد ” صفقة الغاز التي تم تعطيلها منذ شهر أغسطس/ آب الماضي هي امتداد لصفقة قديمة منذ عام 2019″.

وأضاف “كان الهدف هو أن تحصل مصر على الغاز من إسرائيل ثم تسيله في محطاتها وتعيد تصديره إلى أوروبا لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أصبح لدى إسرائيل طموحات أكبر في زيادة صادراتها من الغاز لمصر وأوروبا”.

وأشار فؤاد إلى أن وجود شركة (شيفرون) الأمريكية كمشغل لحقول الغاز الإسرائيلية يبرر الضغوط الأمريكية لإتمام الصفقة على اعتبار أنها توفر عائدات جيدة إضافية للشركة وبالتالي للاقتصاد الأمريكي.

وأشار فؤاد إلى أن الوضع السابق في قطاع الطاقة في مصر تغير حاليا وهناك فجوة كبيرة في احتياجات مصر من الغاز ما يدفعها لاستيراده من إسرائيل مضيفا أن الغاز الإسرائيلي يشكل ما بين 18 إلى 20% من احتياجات قطاع الطاقة في مصر.