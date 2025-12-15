الأمطار تُغرق مئات الخيام في مخيم الميناء غرب غزة وسط مناشدات عاجلة لإنقاذ النازحين (فيديو)

اجتاحت مياه الأمطار مئات الخيام في مخيم الميناء، أحد أكبر مخيمات النزوح غربي مدينة غزة، وحوّلت أرضه إلى برك من الطين، في حين غرقت مقتنيات النازحين البسيطة، وتبللت أجسادهم المنهكة في مشهد يلخص حجم المأساة التي يعيشونها منذ أشهر.

المنخفض الجوي الأخير لم يمنح الخيام المهترئة أي فرصة للصمود، إذ تسللت المياه إلى داخلها وأغرقت الفرش والأغطية، وأجبرت عائلات بأكملها على الوقوف في العراء تحت المطر، في حين غابت أي وسائل لتصريف المياه أو حماية السكان.

ويفتقر مئات النازحين في المخيم إلى أدنى مقومات الحياة، في حين يزداد القلق من تفشي الأمراض خاصة بين الأطفال وكبار السن، مع غياب الخدمات الصحية والإغاثية الكافية.

وأطلق النازحون مناشدات عاجلة للجهات الإنسانية والدولية لتوفير خيام صالحة للسكن أو “كرفانات” تحميهم من البرد والأمطار، محذرين من أن استمرار الوضع قد يحوّل هذه الخيام إلى “قبور مؤقتة” لأصحابها.