المستشار القانوني لقائد الدعم السريع: “الجيش السوداني يرتكب الجرائم ثم ينسبها إلينا”

اتهم المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع محمد المختار النور الجيش السوداني بارتكاب الجرائم ثم اتهام قوات الدعم السريع بها.

وفي مقابلة مع المسائية الأحد على الجزيرة مباشر قال النور ردا على الاتهامات التي وجهت للدعم السريع بالهجوم على قوات الأمم المتحدة في مدينة كادقلي “في الواقع قوات الدعم السريع أصدرت بيانا رسميا نفت فيه أي علاقة لها بالهجوم”.

وأضاف “قواتنا ظلت دوما تحظى بعلاقات متميزة مع الأمم المتحدة ومع كافة الاطراف الضالعة في عملية السلام وحتى القوات التي كانت موجودة في منطقة أبيي ونحن نسيطر على هذه المنطقة وقواتنا موجودة وبالتالي ليس لنا أي مصلحة في استهداف قوات الأمم المتحدة أو أي مقرات تتبع المنظمات الدولية والأممية”.

وأوضح النور “المنطقة يوجد فيها الآن الجيش السوداني ومعلوم عن الجيش السوداني ارتكاب الجريمة ومن ثم نسبتها إلى الأطراف الأخرى بما فيها العملية التي تمت واستهدفت فيها مدرسة كانت في السابق ضمن مناطق سيطرة الحركة الشعبية ثم اتهمت فيها الدعم السريع وقامت الحركة الشعبية لاحقا بإصدار بيان قالت فيه إن الهجوم تم من قبل ميليشيا البرهان أو مجموعة البرهان”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أدان الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان بمسيرة يوم السبت، وأكد غوتيريش ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.