“بحاجة إلى نوع خاص من الغسيل”.. معاناة طفلة من غزة مع الفشل الكلوي (فيديو)

افتتحت المنظومة الصحية الفلسطينية قبل نحو 10 أيام قسم العناية المركزة للأطفال في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، في محاولة لإنقاذ حياة الأطفال، بعد أن دمّر الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي للأطفال في المنطقة الشمالية الغربية للمدينة، إلا أن القسم الجديد يواجه نقصاً حاداً في المعدات والأدوية، ما يهدد حياة المرضى.

وقال الدكتور رفعت جندية، طبيب العناية المركزة، إن الأضرار التي لحقت بمستشفى الرنتيسي كانت شاملة، إذ “دُمّر قسم العناية المركزة وقسم الحضانة وقسم الاستقبال وأقسام المبيت بنسبة 100%”.

وأضاف أن المستشفى كان الوحيد الذي يغطي فئة الأطفال في قطاع غزة، الأمر الذي استدعى إيجاد بديل عاجل.

وأوضح أنهم أعادوا ترميم بعض أقسام الرنتيسي، لكن لم يكن هناك قسم عناية مركزة، فتم افتتاح هذا القسم في الشفاء لتلبية الحاجة المتزايدة في فصل الشتاء.

وأشار جندية إلى أن هناك مشكلات خطيرة، أبرزها صعوبة نقل المرضى بين المستشفيين، والحاجة إلى جهاز أشعة متنقل لمتابعة الحالات الحرجة، إضافة إلى نقص المختبرات المجهزة.

واستشهد بحالة طفلة تبلغ من العمر 8 أشهر تعاني من هيميك يورمك سندروم (HUS) وفشل كلوي، وتحتاج إلى أنبوب وريدي مركزي خاص لإجراء الغسيل الكلوي، وهو غير متوفر في قطاع غزة.

وقال: “نشعر بغصة وألم لأن الطفلة بحاجة لإنقاذ حياتها، وفي السابق كان تركيب الوريد المركزي يتم خلال دقائق، أما الآن فقد مضى عشرة أيام دون توفره”.

وأوضح الطبيب أن هناك “نقصاً في المضادات الحيوية، وفي بعض الأوقات حتى البدائل غير موجودة”، مؤكداً أن هذا النقص يطال أغلب مستشفيات القطاع، مما يجبر الأطباء على محاولة مساعدة مرضى دون توفر الدواء اللازم.

ولفت إلى أن النقص يشمل حتى تجهيزات الطواقم الطبية مثل المكاتب والكراسي، حيث يضطرون أحياناً للجلوس على فرشات أرضية.

وأكد جندية أن حياة الطفلة المريضة في القسم متوقفة على سماح الاحتلال بإدخال الأنبوب الوريدي، مشدداً أن “هذا الأنبوب هو عملية إنقاذ حياة”.