كاست المحافظ يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي

أظهرت التائج الأولية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في تشيلي فوز المرشح المحافظ خوسيه أنطونيو كاست.

وأقرت منافسته مرشحة الائتلاف الحاكم اليساري جانيت جارا، بالهزيمة مساء الأحد بعد أن أظهرت النتائج المبكرة تقدما قويا لكاست.

ووفقا للنتائج الأولية بعد فرز 83% من الأصوات، فاز كاست بنسبة 58% من الأصوات، بينما حصلت جارا، وزيرة العمل السابقة في حكومة الرئيس اليساري غابرييل بوريتش، على 41%، مما أوضح أنها في طريقها للخسارة.

وقالت جارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنها اتصلت بكاست لتهنئته على حملته الناجحة.

وكتبت جارا على حسابها على تويتر “لقد تحدثت الديمقراطية بصوت مرتفع وواضح لقد اتصلت بالرئيس المنتخب خوسيه أنطونيو كاست وتمنيت له النجاح والتقدم لتشيلي”.

وأضافت “لأولئك الذين دعمونا وتجمعوا حول ترشيحنا، تأكدوا أننا سنواصل العمل لدفع حياة أفضل في وطننا. معا وبكل فخر، كما فعلنا دائما”.

وأسهمت عوامل مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة معدلات الهجرة في توجه الناخبين للتصويت لجارا الذي يصنف على أنه يميني متشدد في هذه المناح.