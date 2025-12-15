والدا أحمد الأحمد للجزيرة مباشر: فخورون ببطولته وننتظر استخراج الرصاصات من جسده

قال محمد الأحمد، والد الشاب أحمد الأحمد، الذي أصيب برصاصتين خلال الهجوم المسلح على شاطئ بوندي في سيدني، إن حالة ابنه الصحية “جيدة ومستقرة” وإنهم ينتظرون “عملية إخراج الطلقات من كتفه وساقه”، مؤكدا أن معنوياته عالية رغم الإصابة.

وفي مقابلة عبر الجزيرة مباشر من سيدني، أوضح الأب أن أحمد وُجد في موقع الهجوم مصادفة، إذ كان يجلس مع أحد أصدقائه لشرب القهوة مساء، قبل أن يفاجأ بإطلاق النار، فـ”أمسك بالإرهابي وجرده من سلاحه”، ثم أطلق عليه المسلح الآخر النار فأصابه في الكتف والساق.

وأضاف “أحمد لم يكن له علاقة بأعمال قتالية أو رياضات، لكن جسمه ما شاء الله قوي، وكان يعمل سابقا مدربا أمنيا”.

وأشار الأحمد إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي زار ابنه في المستشفى وأشاد ببطولته، وقال له إنه “منع وقوع أرواح كثيرة”، مضيفا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي امتدحت ما قام به أحمد “شهادة ممتازة ترفع الرأس”.

كما أكد أن الشرطة ومسؤولين سياسيين تواصلوا مع العائلة وأشادوا بشجاعة أحمد، وطمأنوهم على حمايته في المستشفى.

من جانبها، قالت ملكة الأحمد -والدة أحمد- إنها “فخورة جدا” بما قام به ابنها، وعَدَّت ما فعله “عملا إنسانيا ضحى فيه بنفسه لإنقاذ الناس”.

وأضافت أن مشاعرها عند رؤيته كانت مزيجا بين الفخر والخوف، وأشارت إلى أنها شاهدت “الفيديو” المنتشر للحظة المواجهة، وقالت “أشكر الله على نجاته وشجاعته في مواجهة الخطر”، مؤكدة أن ردود الفعل الإيجابية أسعدتها.