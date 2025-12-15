سياسة|أستراليا

والدا أحمد الأحمد للجزيرة مباشر: فخورون ببطولته وننتظر استخراج الرصاصات من جسده

This handout photo taken and received from the NSW Premier's Department on December 15, 2025 shows New South Wales Premier Chris Minns (L) talking with Ahmed Al Ahmed, the man who tackled and disarmed one of the Bondi Beach attackers, at St George Hospital in Sydney.
مدة الفيديو 20 دقيقة 16 ثانية 20:16
Published On 15/12/2025
|
آخر تحديث: 16/12/2025 12:21 AM (توقيت مكة)

حفظ

قال محمد الأحمد، والد الشاب أحمد الأحمد، الذي أصيب برصاصتين خلال الهجوم المسلح على شاطئ بوندي في سيدني، إن حالة ابنه الصحية “جيدة ومستقرة” وإنهم ينتظرون “عملية إخراج الطلقات من كتفه وساقه”، مؤكدا أن معنوياته عالية رغم الإصابة.

وفي مقابلة عبر الجزيرة مباشر من سيدني، أوضح الأب أن أحمد وُجد في موقع الهجوم مصادفة، إذ كان يجلس مع أحد أصدقائه لشرب القهوة مساء، قبل أن يفاجأ بإطلاق النار، فـ”أمسك بالإرهابي وجرده من سلاحه”، ثم أطلق عليه المسلح الآخر النار فأصابه في الكتف والساق.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضاف “أحمد لم يكن له علاقة بأعمال قتالية أو رياضات، لكن جسمه ما شاء الله قوي، وكان يعمل سابقا مدربا أمنيا”.

وأشار الأحمد إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي زار ابنه في المستشفى وأشاد ببطولته، وقال له إنه “منع وقوع أرواح كثيرة”، مضيفا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي امتدحت ما قام به أحمد “شهادة ممتازة ترفع الرأس”.

كما أكد أن الشرطة ومسؤولين سياسيين تواصلوا مع العائلة وأشادوا بشجاعة أحمد، وطمأنوهم على حمايته في المستشفى.

من جانبها، قالت ملكة الأحمد -والدة أحمد- إنها “فخورة جدا” بما قام به ابنها، وعَدَّت ما فعله “عملا إنسانيا ضحى فيه بنفسه لإنقاذ الناس”.

وأضافت أن مشاعرها عند رؤيته كانت مزيجا بين الفخر والخوف، وأشارت إلى أنها شاهدت “الفيديو” المنتشر للحظة المواجهة، وقالت “أشكر الله على نجاته وشجاعته في مواجهة الخطر”، مؤكدة أن ردود الفعل الإيجابية أسعدتها.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان