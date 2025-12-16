بخريطة وقلم ألوان.. مراسل الجزيرة مباشر يشرح ماذا يحدث في السودان (فيديو)

تُحدِّي مراسل الجزيرة مباشر وضاح الطاهر، أن يشرح في دقيقة “ما ذا يحدث في السودان؟”، قائلًا “أنت لا تعلم أن هنا وجهًا آخر غير الخراب والدمار والحرب”.

ورسم المراسل خريطة السودان، موضّحًا عليها بالتفصيل المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني وميّزها باللون الأخضر، بينما لوّن الجزء الغربي بالأصفر وهو الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

أما في الوسط، فيوجد إقليم كردفان المشتعل بالعمليات العسكرية، وفي ولاية جنوب كردفان توجد مدينتان رئيسيتان وهما “كادقلي” عاصمة الولاية، والدلنج، وهما محاصرتان من قبل الدعم السريع ويعيش سكانهما أوضاعا إنسانية صعبة وبالغة التعقيد.

وردت إحدى السودانيات على سؤال المراسل “كيف الوضع الآن؟” بكلمة واحدة: “جعانين”.

وفي ولاية الخرطوم، تعود الحياة تدريجيا بعودة الناس وبعودة الحركة، وعرض المراسل لقطات من سوق ليبيا إحدى أكبر أسواق مدينة أم درمان.

وختم المراسل بالقول “الآن قد انتهى الوقت -يقصد الدقيقة- لكن هناك من يخاف من فخ التقسيم لكن بوجود هؤلاء -يقصد الشعب- لا أظن أن ذلك سيحدث”.

ومنذ اندلاعها في إبريل/نيسان 2023، خلفت حرب السودان عشرات آلاف القتلى وهجّرت 12 مليونا وأغرقت البلد في أشدّ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.