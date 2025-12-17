إدلب تحتفي بابنها.. أقارب بطل حادثة بوندي بأستراليا “أحمد الأحمد” يتحدثون للجزيرة مباشر (فيديو)

من بوابة البطولة خارج الحدود تعود إدلب إلى الواجهة، حيث يعيش في الشمال السوري أقارب “أحمد الأحمد” الذي وُصف في أستراليا بأنه بطل بعد تدخله في حادثة شاطئ بوندي بأستراليا يوم الأحد، ويعبرون عن فخرهم به بعدما ساهم في إيقاف أحد المسلحين أثناء إطلاق النار.

تصرف بطولي وشجاع

وقال أحد جيرانه في القرية للجزيرة مباشر: “أنا فخور فيه وفعله كان بطوليا وشجاعا، وهذا واجب كل مسلم”.

أما قريبه محمد الأحمد، فأكد شجاعة أحمد بقوله: “يبدو أن إجرام الأسد خطر على ذهنه عندما رأى الحادثة أمام عينيه، فلذلك ارتكب هذا الفعل الشجاع”.

من جهته، عبر قريب آخر عن فرحته بالقيام بهذا العمل الذي أثار اهتمامًا إعلاميا واسعًا خلال الأيام الماضية، ووصفه بأنه “رجولي”.

بدافع إنساني

وأشار أقاربه إلى أن أحمد كان موجودًا في موقع الحادثة بالصدفة، وتدخّل بدافع إنساني لمحاولة مساعدة الموجودين.

وأكد أن العائلة تلقت معلومات متضاربة في الساعات الأولى بعد الحادثة، قبل أن تتأكد من سلامته.

وقوبل تصرف أحمد الأحمد بإشادة واسعة في أستراليا، حيث زاره رئيس الوزراء في المستشفى وأشاد ببطولته، وقال له إن تحركه السريع للسيطرة على أحد المهاجمين “منع سقوط الكثير من الأرواح”.