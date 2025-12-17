“الكعك بدلا من الكراهية”.. بريطاني وابنه يواجهان حملات اليمين المتطرف ضد المسلمين (فيديو)

في محاولة لمواجهة المخاوف التي ينشرها اليمين المتطرف في المملكة المتحدة بشأن الجاليات المسلمة، أطلق مواطن بريطاني مبادرة تهدف إلى الحد من الكراهية ضد المسلمين، تحت شعار “الكعك بدلا من الكراهية”.

وأطلق دان هاريس مبادرته الإنسانية مع ابنه المصاب بالتوحد، والذي يعرف على مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا باسم “جوشي مان”.

وتولدت فكرة المبادرة في ذهن هاريس حين قام رجل ينتمي لليمين المتطرف باقتحام مسجد في منطقة ” بيترباره” نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقام بتوجيه عبارات عنصرية تجاه المصلين في المسجد.

ودفع هذا الموقف هاريس وابنه إلى التوجه إلى نفس المسجد حاملين معهم كعكا ورسالة تقول “اليمين المتطرف لا يمثل الشعب البريطاني”، ومن هنا جاءت فكرة شعار المبادرة “الكعك بدلا من الكراهية”.

أكثر من 20 مسجدا

وأوضح هاريس في مقابلة مع الجزيرة مباشر أنه منذ ذلك الحين زار مع ابنه أكثر من 20 مسجدا في المملكة المتحدة إلى الآن، حيث عبر هاريس عن سعادته بالتضامن الاجتماعي الذي شهده، والترحيب الذي حظي به ابنه “جوشي مان”، وسعادة الطفل البالغة وهو يقوم بتوزرع الكعك على المصلين.

وأوضح هاريس أنه يسعى من مبادرته إلى تصحيح الصورة التي يحاول اليمين المتطرف خلقها عبر تصوير المساجد بأنها تمثل مصدر خوف وقلق في المجتمعات، وأضاف “تجربتنا وتجربة هذا الصبي الصغير، كانت تماما عكس ما يحاولون تصويره”.

وأكد هاريس فرحة ابنه “جوشي مان” بتجربة زيارة المساجد، وأضاف “عندما ندخل هذه المساجد، فإنه غالبا ما يقفز فرحا ويركض عبر الأبواب ويعرف بالضبط أين يذهب ليخلع حذاءه، كما يحب جدا توزيع الكعك بنفسه”.

رد فعل اليمين المتطرف

وأوضح هاريس أن هذه المبادرة أظهرت للشعب البريطاني أنه ينبغي عليهم أن يكونوا أكثر تسامحا واندماجا مع المجتمع المسلم.

وكشف هاريس أنه تعرض لردود فعل رافضة من بعض المتطرفين بعد مبادرته، وكان أبرزها ما صدر عن القيادي اليميني المتطرف تومي روبنسون، الذي كتب على حسابه تدوينة على منصة إكس انتقد فيها بشدة زيارة هاريس وابنه للمسجد المركزي في لندن.

واستنكر هاريس ما قاله روبنسون وأضاف “أمر بشع أن يتم استهداف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر صورته بطريقة سلبية وتشجيع أتباعه على مهاجمتنا”.

وأكد هاريس أن تصرفات اليمين المتطرف لن ترهبه ولن تمنعه من المضي في مبادرته، وأضاف “لا ينبغي أن يشعر المجتمع المسلم بالخوف من التجول في الشوارع، بل ينبغي أن يشعروا بأنهم مقبولون ومرحب بهم بالفعل، ونحن نريد أن نكون جزءًا من هذه الرسالة”.