شاهد: الاحتلال يفرج عن 11 أسيرا فلسطينيا

أظهرت مشاهد حصرية حصلت عليها الجزيرة مباشر وصول 11 أسيرا فلسطينيا، مساء اليوم الأربعاء، إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، عقب الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تولت نقل الأسرى المفرج عنهم من معبر “كسوفيم” شرق مدينة دير البلح إلى المستشفى، حيث خضعوا للفحوصات الطبية الأولية وتلقوا العلاج اللازم، في ظل أوضاع صحية وصفت بالحرجة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأسرى وصلوا إلى المستشفى وهم في حالة إعياء شديد، نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وإهانة وحرمان من الطعام والرعاية الصحية خلال فترة احتجازهم في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية، ما استدعى إدخالهم مباشرة إلى أقسام العلاج لمتابعة حالتهم الصحية.

ويأتي الإفراج عن هؤلاء الأسرى في إطار عمليات إفراج محدودة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، وتشمل أعدادا من معتقلي قطاع غزة، بعد فترات احتجاز امتدت لأشهر، وسط تقارير حقوقية متكررة تؤكد تعرض المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب وسوء المعاملة والتنكيل داخل السجون.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المواطنين من قطاع غزة، بينهم مدنيون ونازحون، خلال العمليات البرية وحملات الدهم الواسعة، ولا يزال عدد كبير منهم رهن الاحتجاز في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، في ظروف توصف بالقاسية واللاإنسانية.

وتتواصل المطالبات الحقوقية والدولية بالكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين، وضمان الإفراج عنهم، ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات، في ظل تصاعد التحذيرات من الأوضاع الصحية والإنسانية الخطيرة داخل أماكن الاحتجاز الإسرائيلية.