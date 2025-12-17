من نيويورك إلى الجامعات.. كيف تضغط منظمة موالية لإسرائيل على المعارضين؟ (فيديو)

سلط برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر الضوء على الجدل المثار حول منظمة “أوقفوا معاداة السامية” ومؤسستها ليورا ريز وعدائها لحرية التعبير داخل الولايات المتحدة إذا كانت ضد إسرائيل.

تفتخر ليورا ريز في المقطع الذي أثار الجدل بأن منظمتها تدير واحدة من أقوى عمليات “الإنفاذ” ضد معاداة السامية في الولايات المتحدة. وتعتمد المنظمة استراتيجية تسمى “التشهير الرقمي” أو التوثيق الدائم، حيث تتوعد من تعتبرهم “مسيئين” بأن أفعالهم لن تختفي بفضل محركات البحث وتقنيات تحسين محركات البحث (SEO).

ذكرت ريز أن هذا التوثيق سيلاحق المستهدفين في حياتهم الشخصية والمهنية، سواء عند البحث عن وظيفة، أو شريك حياة، أو حتى مربية أطفال.

مراقبة الجامعات والشركات

أوضحت ريز أن المنظمة تعمل على عدة جبهات من بينها الجامعات حيث تراقب الأساتذة والطلاب الذين يدعمون حركات مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حزب الله اللبناني، أو يشاركون في احتجاجات تعطل المباني الجامعية.

كما تمارس المنظمة الضغوط على الرؤساء التنفيذيين (CEOs) لإقالة المسؤولين عن برامج “التنوع والإنصاف والشمول” الذين ينتقدون إسرائيل، مشيرة إلى أن بعضهم قد استقال بالفعل أو تم فصله.

أثار التقرير تساؤلات قانونية وحقوقية حول دور المنظمة التي تساهم في قمع حرية التعبير للمواطنين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة.

انتقد حساب “يهود التوراة” ومدونون آخرون المنظمة لتحويلها “معاداة السامية” إلى أداة لحماية إسرائيل من الانتقاد السياسي، مما قد يعرض اليهود أنفسهم للخطر بسبب هذا الخلط.

وذكر صانع المحتوى آدم ماجرين أنه كان من أوائل ضحايا هذه المنظمة وتم حظره من منصات متعددة.

بينما انتقد برنتون دامسكي ظهور ليورا ريز في السفارة الإسرائيلية وهي تتفاخر بقدرتها على ملاحقة المواطنين الأمريكيين، معتبرا ذلك تناقضا مع القيم الأمريكية لحرية التعبير.