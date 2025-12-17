يتعلم الروسية ويدرس طب العيون.. تقرير عن حياة بشار الأسد في موسكو يشعل المنصات (فيديو)

رصد برنامج هاشتاج على شاشة الجزيرة مباشر أبرز التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت صحيفة الغارديان البريطانية ملامح حياة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في العاصمة الروسية موسكو بعد مرور أكثر من عام على الإطاحة به وفراره من دمشق.

ووفق الغارديان، فقد بدأ الأسد يتعلم اللغة الروسية وعاد إلى مقاعد دراسة طب العيون، رغم عدم حاجته للمال، حيث قام بنقل أغلب ثروته إلى روسيا تجنبا للعقوبات الغربية المفروضة عليه.

وذكرت الصحيفة أنه خلال أعوام الثورة السورية قُتل نحو 620 ألف شخص، وتحول نحو 14 مليون سوري إلى نازحين أو مهاجرين، وفي النهاية فرّ الأسد من دمشق في منتصف الليل إلى موسكو في 8 ديسمبر/كانون الأول 202 دون أن يبلغ حلفاءه المقربين.

“تقرير يثير الغصة”

ووصفت المدونة السورية موريسا تقرير الغادريان بأنه “يثير الغصة والنكد، إذ يعيش جزار أكبر مجزرة في الشرق الأوسط بلا محاسبة”.

وأضاف مدون آخر على منصة إكس “أكملوا حياتهم وكأن شيئا لم يكن وجميع السوريين بلا استثناء يدفعون الضريبة”.

وطالب محمد علي الحموي بملاحقة أسرة الأسد “فردا فردا وجلب ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وممتلكات زوجاتهم وأولادهم وأحفادهم للشعب السوري”.

وقارنت ابتسام فلاح في تدوينتها، بين الرفاهية التي يعيش فيها بشار الأسد وبين “بؤس من بقوا يدافعون عن أسطورته”.

وسخر أحد المدونين من موقف الأسد قائلا “ولا كأن شيئا حصل.. الموضوع عند الأسد تغيير وظيفة فقط”.