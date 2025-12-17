يهودية أسترالية تقاطع مراسلة حاولت ربط هجوم سيدني بـ”معاداة السامية” (فيديو)

رفضت يهودية أسترالية، خلال مقابلة مع شبكة إخبارية، إلقاء اللوم على أي شخص أو جهة بعد الهجوم الذي استهدف الأحد محتفلين بعيد ديني يهودي على شاطئ بوندي في مدينة سيدني، باستثناء من قاموا بالهجوم.

وكانت المراسلة قد قالت لها إن “فظائع معاداة السامية اجتاحت أستراليا ولم يتم التعامل مع الأمر بشكل صحيح من قبل السلطات”.

وقاطعتها الضيفة اليهودية قائلة “لا أريد أن ألوم أي شخص سوى الأفراد الذين تسببوا بهذه الرعب في مجتمعنا”.

وأضافت “ليس هناك أحد آخر نوجه إليه اللوم، ولا أريد الخوض في هذا الأمر لأن مجتمعنا مصدوم وفي حالة حداد”.

“لا أقبل الربط”

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ندد بإطلاق النار أثناء احتفالات يهودية في سيدني، وقال إنه حذر نظيره الأسترالي من أن دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية من شأنه إذكاء معاداة السامية.

وسارع أنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا برفض ما قاله نتنياهو قائلا “لا أقبل الربط بين الاعتراف بدولة فلسطينية والهجوم، وهذا اختصار لا أساس له وخطير”.

وكان ألبانيز قد زار أحمد الأحمد، الأسترالي السوري الأصل، الذي تصدى لأحد منفذي الهجوم وجرّده من سلاحه، في المستشفى الذي يتلقى العلاج به في سيدني، وأشاد بشجاعته التي أنقذت حياة الكثيرين.

وأسفر الهجوم عن مقتل 16 شخصا بينهم أحد المسلحَين المهاجمَين. وقد أطلقت الشرطة النار على هذا المهاجم وعمره 50 عاما، واعتقلت الآخر وعمره 24 عاما، وهو يرقد الآن في حالة حرجة بالمستشفى.