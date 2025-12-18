ثلاث فواجع في عام واحد.. أبو عهد يفقد زوجته وولديه ويصمد في خيام النزوح الباردة (فيديو)

في قلب مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتحت سقف من الزينكو المهترئ، يعيش النازح أبو عهد أحمد الشواف، يطوي جراحه في صمت بعد أن فقد زوجته واثنين من أبنائه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أحدهما لا يزال مصيره مجهولًا بين أن يكون في عداد الشهداء أو أسيرًا في سجون الاحتلال.

أبو عهد، الذي نزح قسرًا من عبسان الكبيرة بشرق خان يونس، يروي للجزيرة مباشر تفاصيل الفقد والخذلان، قائلاً بصوت متحشرج “فقدان الأولاد والزوجة ليس أمرًا عابرًا، هذا فراق روح وعشرة وحب وحنان. كنا أسرة متماسكة، واليوم أعيش الفقد كل لحظة”.

3 صدمات متتالية

في اليوم الأول للحرب، استشهد نجله البكر “عهد” في قصف إسرائيلي، بعد لحظات من الأمل الكاذب بأنه قد يعود حيًا. لم تلتئم جراحه حتى تلقى بعد أسابيع خبر استشهاد ابنه الآخر “عدلي”، الذي كان بالنسبة له صديقًا حميمًا وركيزة في الحياة.

ثم جاء الخبر الثالث كطعنة جديدة، استشهاد زوجته السابقة أم حمود، التي رغم الانفصال كانت لا تزال تعيش مع أبنائها وتربطهم بها علاقة مودة ورعاية استثنائية. يقول “كانت حنونة وخيّرة، تحب الناس وتحافظ على أولادي، فاجعة فقدها لم تقلّ ألمًا عن فقد أبنائي”.

حياة في خيمة لا تصد بردا ولا مطرا

اليوم يعيش أبو عهد مع زوجته الحالية و5 من أبنائه في غرفة من ألواح الزينكو، تتسرب منها الأمطار في الشتاء وتتحول إلى فرن في الصيف.

لا تتوفر أبسط مقومات الحياة، الغطاء غير كافٍ، والفراش مبلل في الليالي الماطرة، والماء العذب للشرب لا يكاد يصلهم إلا بشق الأنفس.

حتى الحاجات الأساسية كالغذاء، تأتي متقطعة عبر بعض وجبات “التكية” أو المساعدات الخيرية المتفرقة، وكثيرًا ما يحرم الأب والأم نفسيهما من الطعام ليبقَ للأبناء ما يسد رمقهم.

“لا أنام خوفًا على أطفالي”

زوجته أم آدم تتقاسم المعاناة معه، وتقول “في الليل لا يغمض لي جفن، أخشى الحشرات والبرد على أولادي. لا دواء للحساسية، ولا علاج لابنتي التي تعاني من حساسية الصدر بسبب دخان النار التي نشعلها من أجل الدفء”.

تضيف بحسرة أن الحرب بددت حياتهم القديمة، حيث كانوا يعيشون في منزل واسع وأوضاع مستقرة، لتتحول حياتهم اليوم إلى دائرة مغلقة من الحرمان والعزلة، حتى زيارة الأقارب باتت شبه مستحيلة بسبب الفقر وانعدام وسائل النقل.

أبو عهد واحد من أكثر من 800 ألف نازح في منطقة المواصي وحدها، يعيشون بين أنقاض الفقد وقسوة الحاضر، يصارعون ظروفًا معيشية صعبة، ويصطدمون بحصار إسرائيلي يمنع عنهم مقومات الحياة الكريمة.

ورغم المحاولات المستمرة لتأمين أبسط الاحتياجات، يبقى الأمل معلّقًا على تدخل عاجل يكسر دائرة الألم والجوع التي تحيط بهم.