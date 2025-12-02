إصابة جنديين إسرائيليين بعملية طعن في مستوطنة وسط الضفة واستشهاد المنفذ (فيديو)

أُصيب جنديان إسرائيليان، اليوم الثلاثاء، في عملية طعن قرب مدخل مستوطنة عطيرت الواقعة شمالي مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي قال إن قواته قتلت منفّذ العملية في المكان.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أن قواته هرعت إلى الموقع عقب بلاغ عن “مشتبه به” في محيط المستوطنة.

وأضاف البيان أن المنفذ -وفق الرواية الإسرائيلية- بدأ بطعن الجنود أثناء تفتيشه، قبل أن يردوا بإطلاق النار عليه ويقتلوه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجنديين أصيبا بجروح طفيفة، بينما قدمت طواقم نجمة داود الحمراء الإسعاف الأولي للمصابين وهما في العشرينيات من العمر قبل نقلهما إلى المستشفى.

استشهاد المنفذ

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها “يسرائيل هيوم”، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على المنفذ فورا بعد تنفيذ الطعن.

وذكرت مواقع إخبارية أن جيش الاحتلال عزل منطقة الحادث وفرض طوقا أمنيا مع استقدام تعزيزات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي عطارة وعين سينيا، شمالي رام الله، ودوار روابي، وبوابة النبي صالح، ومدخل قرية أم صفا، وبوابة سنجل، ومفترق عيون الحرامية الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله، وشددت من إجراءاتها العسكرية وتواجدها في محيط المدينة، وقراها، وبلداتها الواقعة إلى شمال وشمال غربي وشرقي رام الله.