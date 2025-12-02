استشهاد فلسطينيَّين وإصابة 15 مدنيا بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي غزة (فيديو)

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد شخصين أحدهما طفل، وإصابة أكثر من 15 آخرين، جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل عائلة السكني في منطقة السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، في تصريحات بشأن التطورات الميدانية في المنطقة “الحرب في خطى غزة لم تنته حتى هذه اللحظة. نتحدث عن استهداف متكرر من القذائف المدفعية الإسرائيلية على منطقة التفاح، وتحديدا منطقة السنافور، التي تتعرض لضغط مباشر منذ يومين، مع تركيز واضح من مدفعية الاحتلال”.

وأضاف بصل أن القصف أسفر عن وصول شهيدين إلى مستشفى العين العربي، فضلا عن إصابة أكثر من 5 أشخاص بحالة خطورة شديدة، بينهم أطفال ونساء، نتيجة الغارات التي تستهدف منازل المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين العُزل، ما يقتضي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لحماية السكان، الذين تُنتهك كرامتهم بشكل مستمر”.

وتشهد المنطقة شرقي مدينة غزة تكثيفا للغارات المدفعية الإسرائيلية، وسط تحذيرات الدفاع المدني من تدهور الوضع الإنساني للمدنيين العالقين في تلك المناطق.