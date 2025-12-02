البيت الأبيض: ترامب بصحة جيدة وأجرى الرنين المغناطيسي لهذا السبب

قال البيت الأبيض، يوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب بصحة جيدة، وذلك بعد خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن فحص الرنين المغناطيسي الذي أجراه ترامب مؤخرا كان “وقائيا”، وكشف عن تمتعه بصحة جيدة وعدم وجود ضيق في الشرايين.

وأضافت كارولين: “كانت صور القلب والأوعية الدموية للرئيس ترامب طبيعية تماما، ولا يوجد دليل على ضيق الشرايين أو ضعف تدفق الدم أو أي تشوهات في القلب أو الأوعية الدموية الرئيسية”.

وأوضحت أن “حجم حجرات القلب طبيعي. تبدو جدران الأوعية ملساء وسليمة، ولا توجد أي علامات التهاب أو تخثر. حالة جهازه الدوري ممتازة بشكل عام. كما أن نتيجة تصوير البطن طبيعية تماما”.

وخضع ترامب لفحص بالرنين المغناطيسي خلال تقييم طبي حديث، لكنه لم يكشف عن الغرض من الإجراء، وهو إجراء غير معتاد في الفحوص الطبية الاعتيادية.

وأثار نقص التفاصيل تساؤلات عما إذا كان البيت الأبيض يُصدر معلومات كاملة عن صحة الرئيس في الوقت المناسب.

وهاجم ترامب مراسلة من صحيفة نيويورك تايمز على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بسبب قصة شاركت في كتابتها والتي تتناول الطرق التي قد يؤثر بها عمر ترامب على مستويات طاقته.