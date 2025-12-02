تفاقم معاناة مرضى الكلى في غزة بسبب منع الاحتلال دخول حقن تعالج فقر الدم (فيديو)

احتج عدد من مرضى الكلى في مجمع ناصر الطبي بغزة في محاولة للفت أنظار العالم إلى معاناتهم التي تزداد يوميا، وذلك بسبب عدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال حقن “إبريكس” التي تساعد في علاج فقر الدم.

وقال المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة إن حقن إبريكس الضرورية لهم لم تدخل أجسادهم منذ 5 أشهر، وهو ما يهدد حياتهم، حيث تساعد هذه الحقن في زيادة عدد خلايا الدم الحمراء، ويؤدي عدم الحصول عليها إلى فقر الدم.

وناشدت عائشة النجار، المريضة بالكلى، المؤسسات الدولية للنظر إلى حالتهم، وتوفير الأدوية لهم ووضعهم على برنامج التحويلات للعلاج في الخارج، موضحة أن آخر تحديث لتحويلتها كان قبل أكثر من عام.

كما أشارت إلى أن مرضى الكلى نظموا احتجاجا للفت انتباه المؤسسات الدولية إلى قضيتهم.

“المرضى قاعدين بيموتوا”

أما المريضة رواية عبد اللّٰه فقالت للجزيرة مباشر إنها كانت قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على موعد للسفر للعلاج في الخارج بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لكن إغلاق الاحتلال لمعبر رفح حال دون ذلك.

وعن عدم توفر حقن إبريكس، قالت رواية إن فقر الدم لديها زاد بشكل كبير بسبب عدم توافر تلك الحقن جراء الحصار الإسرائيلي.

أما المريض نور أبو حطب، فقال بنبرة غاضبة: “ناشدنا كل العالم بأن يجلبوا الدواء. المرضى قاعدين بيموتوا”.