حكومة غزة تعلن ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء بنيران الاحتلال إلى 257

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 257 شهيدا.

وقال المكتب في بيان “ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 257، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

وأوضح أن “العدد ارتفع بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمود وادي، الذي يعمل مصورا مع وسائل إعلام محلية وأجنبية”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استُشهد وادي بقصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي ضمن المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال.

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ودعا البيان “الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وحمَّل البيان “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية”.

كما طالب البيان “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم بإدانة جرائم الاحتلال، وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة”.

وشدَّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على “ضرورة ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم”.

ويوميا يخرق جيش الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى إصابة واستشهاد مئات الفلسطينيين.

وكان يُفترض أن ينهي هذا الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، وخلَّفت أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.